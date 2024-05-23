وزير الخارجية عبدالله اليحيا يشارك بافتتاح المعرض الفني

وزير الخارجية يشارك في احتفالية الذكرى السنوية ليوم إفريقيا

23 مايو، 2024
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شارك وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في احتفالية الذكرى السنوية ليوم إفريقيا التي أقيمت مساء اليوم الخميس بدعوة من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى دولة الكويت.

وعبر وزير الخارجية عن خالص تهانيه بمناسبة يوم أفريقيا مؤكدا أن علاقة دولة الكويت بدول القارة الإفريقية عميقة وتاريخية.

وشدد على حرص دولة الكويت على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع دول القارة الإفريقية بما يعود بالمنافع المتبادلة متمنيا لدول أفريقيا وشعوبها دوام التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وجرى بالتزامن مع يوم إفريقيا افتتاح معرض فني يستعرض أعمالا فنية معاصرة وتقليدية أبدعها فنانون أفارقة.

كما شهد الحضور أنشطة فلكلورية موسيقية لعدد من الفرق الشعبية الأفريقية التي جسدت معاني الأصالة العريقة للثقافة الإفريقية والترابط التاريخي الوثيق بين شعب الكويت والشعوب الأفريقية الصديقة.

المصدر
كونا
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23 مايو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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