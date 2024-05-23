مصر: الاحتلال الإسرائيلي “غير مؤهل” للتوصل لصفقة بشأن وقف إطلاق النار

أكدت مصر اليوم الخميس أن موقف الاحتلال الإسرائيلي لا يزال “غير مؤهل” للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) ذلك في تصريح لمصدر مصري رفيع المستوى ردا على تقارير للاحتلال بشأن احتمال استئناف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة.

وبحسب تقارير للاحتلال فقد أعطت حكومة الاحتلال الضوء للفريق المفاوض ببحث جهود استئناف مفاوضات الهدنة التي تتوسط فيها مصر وقطر.

وكانت مصر اعتبرت أمس الأربعاء محاولات التشكيك والإساءة لجهود الوساطة التي ترعاها بادعاءات مغالطة للواقع لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة ملمحة باحتمال الانسحاب الكامل من الوساطة التي تقوم بها في الصراع الحالي.

وأعربت عن استغرابها من محاولات بعض الأطراف الإساءة لجهودها التي بذلت ولا تزال على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكدت ان ما نشر حول تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة “ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق ولا ترتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها”.