وزير التعليم العالي يستقبل المراجعين للاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم تنفيذا لسياسة الباب المفتوح

استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اليوم الخميس مراجعي وزارة التعليم العالي للاستماع لمطالبهم وحل مشكلاتهم وذلك في إطار الحرص على تفعيل سياسة الباب المفتوح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وبهذا الصدد أكد العدواني في تصريح صحفي استمراره في التواصل مع مراجعي وزارتي التربية والتعليم العالي بشكل دوري لخدمة المواطنين بشكل أفضل موجها المسؤولين بأهمية معالجة كافة قضايا ومشكلات المراجعين لكي يشعر المواطن بأن صوته مسموع وبأنه الشريك الأول بنجاح العمل في الوزارة.

وأشار إلى أن هذه السياسة تأتي تنفيذا لما جاء في التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بأهمية اتباع سياسية الباب المفتوح وتطبيقا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين عن كثب.

ووجه الوزير مسؤولي (التعليم العالي) والجهات التابعة له لسرعة معالجة كافة قضايا ومشكلات المراجعين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة تحت إشراف مباشر منه مع الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها في الوزارة.

وشهد اللقاء مع المراجعين حضور وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم ومدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور جاسم العلي والوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية غيداء مذكور.