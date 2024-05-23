رئيس الأركان يتفقد الحرس الأميري

تفقد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين للحرس الأميري صباح اليوم، وكان باستقباله آمر الحرس الأميري اللواء الركن بدر عامر حماد، وعدد من الضباط القادة في الحرس الأميري، حيث رحب آمر الحرس الأميري به وأعرب عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، والتي تعكس حرصه واهتمامه بأبنائه وإخوانه منتسبي الحرس الأميري، ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز .

وقد استمع رئيس الأركان في مستهل زيارته التفقدية إلى إيجاز مفصل عن المهام والواجبات المنوطة بهيئة الحرس الأميري وطبيعة البرامج التأهيلية والتدريبية التي يخضع لها منتسبوها، كما شهد خلال الزيارة عرضاً ميدانياً لطابور الوحدات بالهيئة، بالإضافة إلى عرض للآليات والأسلحة المستخدمة في الحرس الأميري.

وأكد رئيس الأركان خلال كلمة ألقاها أن الحرس الأميري يعتبر من وحدات الجيش الكويتي الإستثنائية في مهامها وواجباتها، والفريدة في تميزها ونشاطها. ومنتسبوها يحملون على عاتقهم مسؤوليات ومهام كبيرة تتطلب منهم أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من الاحترافية في التأهيل والإعداد الذهني والبدني لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم والمحافظة على مستوى أدائهم ودرجة جاهزيتهم واستعدادهم.

وحثهم رئيس الأركان على المحافظة على جاهزيتهم والإستمرار في تدريبهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير وطننا المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

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