سمو أمير البلاد يتلقى رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان تسلمهما نائب وزير الخارجية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف تتعلقان بسبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس أن الرسالتين تسلمهما نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال استقباله سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الكويت أميل كريموف.