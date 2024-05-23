الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الطقس نهار اليوم يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و42 كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر القراوي أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم و 4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلو مترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم و4 أقدام.

وبين أن الطقس ليل الغد يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم و 3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم و 3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم و 4 أقدام.