الخارجية للمواطنين المقبلين على السفر: الالتزام بقوانين وأنظمة الدول المُراد زيارتها والمحافظة على الممتلكات الشخصية وجوازات السفر

الخارجية للمواطنين المقبلين على السفر: الالتزام بقوانين وأنظمة الدول المُراد زيارتها والمحافظة على الممتلكات الشخصية وجوازات السفر

إنطلاقاً من حِرص وزارة الخارجية على متابعة شؤون المواطنين الكويتيين في الخارج، وتزامناً مع قُرب حلول إجازة الصيف.

تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة الدول المُراد زيارتها خلال فترة الإجازة، مع أهمية المحافظة على الممتلكات الشخصية وجوازات السفر.

وفي حال فقدان جواز السفر في الخارج، تدعو الوزارة إلى التعامل مع خدمة إصدار وثائق السفر التي تُشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية عن طريق استخدام تطبيق “سهل” لإصدار وثيقة سفر اضطرارية إلكترونياً، أو مراجعة سفارة دولة الكويت في البلد المعني لإصدار تلك الوثيقة.

وتشير الوزارة إلى إمكانية التواصل مع بعثة دولة الكويت في البلد المعني عبر أرقام الطوارئ الخاصة بالبعثة، وأيضاً يمكن التواصل مع مركز التواصل القنصلي بوزارة الخارجية على مدار الساعة على الأرقام التالية:

159 من داخل دولة الكويت.

00965159 من خارج دولة الكويت.

0096522225504 الرقم الاحتياطي.