الرئيس التركي: استمرار توسع الاحتلال يؤدي لصراعات جديدة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء من أن العالم مرشح لأن يشهد صراعات جديدة إذا استمر التوسع الإسرائيلي.

وأضاف أردوغان في كلمة له خلال احتفالية خيرية بأنقرة أن التوترات التي اندلعت الشهر الماضي بين الاحتلال الإسرائلي وإيران مجرد إشارة على ذلك في وقت تتزايد فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان ودول أخرى في المنطقة.

وقال أردوغان إن “غزة تشهد واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الأخير منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأشار إلى تحويل غزة إلى مقبرة ضخمة للأطفال خلال آخر 229 يوما” مشيرا إلى أنه رغم قبول الجانب الفلسطيني عرض وقف إطلاق النار فإن الاحتلال واصل موقفه المتعنت.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بذلك وكشفت عن نواياها الحقيقية من خلال مهاجمة رفح الملاذ الأخير للمدنيين.

وبين أن “الاعتراف بدولة فلسطين ووقف المجازر في غزة يتصدران جدول أعمال اجتماعاتنا مع القادة الأجانب”.

وتابع “لدينا مسؤولية تجاه أشقائنا الفلسطينيين الحالمين بالعودة إلى ديارهم وأوطانهم منذ 76 عاما ولا يمكن لنا أن نتجاهلهم”.

ورحب الرئيس التركي اليوم بإعلان النرويج وفنلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو الجاري.