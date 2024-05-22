قطر ترحب باعتراف النرويج وايرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين

رحبت دولة قطر اليوم الاربعاء باعتراف كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين وتعده خطوة مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية مشددة على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا والعودة إلى المسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأعربت الخارجية عن أمل دولة قطر في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

ووفقا لحكومات الدول الثلاث يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.