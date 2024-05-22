وزير الخارجية الأمريكي يقر بأن عدوان الاحتلال قرب معبر رفح يعيق دخول المساعدات لغزة

أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء بأن العدوان الإسرائيلي على غزة قرب معبر رفح البري أدى لتعقيد بيئة تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف بلينكن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي “نحن بحاجة إلى طريقة للتأكد من أن المساعدات التي ستمر عبر معبر رفح يمكن أن تمر بأمان” مؤكدا ضرورة بذل كل الجهود من أجل ضمان تدفق المساعدات إلى غزة.

وسيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في وقت سابق من مايو الجاري عندما بدأت عدوانها على المدينة الواقعة بأقصى جنوب القطاع التي تؤوي أكثر من 3ر1 مليون نازح فلسطيني لجأوا إليها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر من العام الماضي.

ويخيم شبح المجاعة على سكان قطاع غزة بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون دخول المساعدات إلى القطاع منذ أشهر بالإضافة إلى منع المستوطنين شاحنات المساعدات من العبور إلى غزة خاصة عبر الضفة الغربية.