المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي سيعمل على “موقف مشترك” للاعضاء الـ27 بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

22 مايو، 2024
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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء أنه “أخذ علما” باعتراف دولتين من الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي، اسبانيا وايرلندا، بدولة فلسطين معربا عن رغبته في العمل من أجل “موقف مشترك” للاتحاد.

وأعلنت مدريد ودبلن هذا القرار الى جانب النروج، في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وقال بوريل على منصة اكس “سأعمل بلا كلل مع كل الدول الأعضاء لتشجيع موقف مشترك للاتحاد الأوروبي على أساس حل الدولتين”.

المصدر
أ ف ب
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22 مايو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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