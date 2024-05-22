النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يبحث مع عدد من السفراء تعزيز التعاون المشترك

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يبحث مع عدد من السفراء تعزيز التعاون المشترك

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاربعاء مع عدد من السفراء سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.

وقالت رئاسة الاركان العامة للجيش في بيان صحفي ان الشيخ فهد اليوسف استقبل بمقر وزارة الدفاع كلا على حدة سفراء العراق وطاجيكستان وأذربيجان وفرنسا وإسبانيا وهنغاريا وكوريا الجنوبية وتركيا حيث تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل.