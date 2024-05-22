جانب من استقبال وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة للمواطنين والمراجعين

وزيرة الشؤون توجه بتذليل الصعوبات كافة امام المواطنين تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد

22 مايو، 2024
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وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء بتذليل الصعوبات كافة امام المراجعين واستمرار تطبيق سياسة الباب المفتوح في جميع القطاعات والادارات وتلمس احتياجات الناس والاستماع لهم وتلقي شكاواهم.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب استقبالها المواطنين والمراجعين وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتعليمات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتطبيقا لسياسة الباب المفتوح.

وكانت الوزارة قد اعلنت عن استقبال الوزيرة للمواطنين في يوم الأربعاء من كل اسبوع من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا في مكتبها الكائن في مجمع الوزارات بلوك 17 الدور الثاني.

جانب من استقبال وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة للمواطنين والمراجعين
المصدر
كونا
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22 مايو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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