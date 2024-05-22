بنك برقان يوقّع اتفاقية مع شركة TCS

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز وتطوير بنيته التكنولوجية الأساسية، أعلن بنك برقان عن توقيع اتفاقية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) لترقية نظامه المصرفي الأساسي عبر إدخال مجموعة حلول ™TCS BaNCS.

وتُعتبر هذه الاتفاقية نقلة استثنائية ونوعية في استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى التوسّع في الحلول المصرفية التكنولوجية والتحوّل الرقمي، حيث ستساهم في تنفيذ عملية الانتقال من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الرقمية بطريقة سلسة. وتأتي هذه الخطوة المتقدّمة تأكيداً على التزام البنك بتبنّي التكنولوجيا المالية وخطط التحوّل الرقمي كركيزة أساسية في رؤيته وتوجّهاته ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر ابتكاراً من حيث الاستمرار بتطوير مستوى خدمة العملاء وقدرات الموظفين.

وبهذه المناسبة قال السيد/ طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان: “لقد بدأنا إجراءات واسعة النطاق في رحلتنا نحو تحقيق التحول التكنولوجي والرقمي، والتي ستخلق بيئة مصرفية متكاملة تلائم التوقّعات الحالية للسوق والعملاء وتتجاوزها”، مضيفاً أن “تحديث أنظمتنا الأساسية سيدعم تركيزنا المستمر على الابتكار وتوفير خدمات قيّمة لعملائنا ومنتجات مخصّصة مع تقديم تجربة مصرفية سهلة وسلسة. وهذا من شأنه المحافظة على النمو المستدام لبنك برقان”.

ومن جانبه، قال السيد/ فينكاتيشواران سرينيفاسان، رئيس قسم الحلول المالية في شركة TCS: “نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بنك برقان في رحلته التحولية. حيث تحظى TCS BaNCS بحضور قوي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام من خلال العديد من الحلول التي تبنتها مجموعة من المؤسسات الرائدة. إن اختيار بنك برقان لحلولنا دليل على استثماراتنا المستمرة في مجموعة حلول TCS BaNCS لجعلها جاهزة للسوق ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية، مع التزامنا بتطبيقها بشكل ناجح”.

وتعكس هذه الخطوة المتقدّمة التزام البنك بتبنّي أحدث التقنيات المصمّمة لتعزيز مستوى خدمة العملاء والارتقاء بمعدلات إنتاجية الموظفين، وهو ما يتماشى بشكل إيجابي مع استراتيجية البنك ورؤيته في المضيّ قُدماً ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر تطوّراً وتقدّماً في الكويت.

ومن خلال النظام المصرفي الجديد في البنك تصبح قدرته أكبر على ابتكار وإطلاق العديد من المنتجات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، إلى جانب توحيد العمليات وزيادة المرونة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك عبر تعزيز الرقمنة والأتمتة في النظام المصرفي. كما ستصبح قدرة البنك أكبر على الارتقاء بمستوى تجربة العملاء وترسيخ علاقات أكثر قوة معهم، ما يضمن حفاظه على مكانته كشريك مالي موثوق لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان تبنى فكرة التحول التكنولوجي والرقمي بشكل أساسي في خططه الاستراتيجية. وفي إطار استراتيجيته الشاملة للتحوّل الرقمي، قام بإطلاق العديد من المنتجات والخدمات التي تلبّي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأسهل. وتشمل تلك المنتجات تطبيق Tijarati، وهي منصة متكاملة ومخصّصة لأصحاب الأعمال. ومن بين جهوده الأخرى إطلاق البطاقات الافتراضية، وتطوير المساعد الذكي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عمليات التطوير المستمرّة لمنصة الخدمات المصرفية الرقمية في البنك.