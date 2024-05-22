سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونظيره المصري مصطفى مدبولي

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره المصري للتهنئة بتعيين سموه بمنصبه وتشكيل الحكومة الجديدة

22 مايو، 2024
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تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور مصطفى مدبولي أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته لسموه بالتوفيق والسداد ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لمعالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام الاستقرار والازدهار.

المصدر
كونا
الوسوم
22 مايو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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