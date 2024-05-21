الأمم المتحدة: لا يمكن الوصول إلى مستودعي الـ”أونروا” وبرنامج الأغذية العالمي بسبب العمليات العسكرية

الأمم المتحدة: لا يمكن الوصول إلى مستودعي الـ”أونروا” وبرنامج الأغذية العالمي بسبب العمليات العسكرية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء إن مركز التوزيع التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ”أونروا” ومستودع برنامج الأغذية العالمي “لا يمكن الوصول إليهما الآن بسبب العمليات العسكرية المستمرة”.

وأوضح دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن المراكز الصحية التابعة ل(أونروا) لم تتلق أي مستلزمات طبية خلال الأيام العشرة الماضية لافتة إلى أنه “على الرغم من ذلك يواصل موظفو الرعاية الصحية تقديم آلاف الاستشارات الطبية يوميا في المراكز الصحية التي لا تزال عاملة”.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن معبر رفح لا يزال مغلقا مما منع دخول نحو 82 ألف طن متري من الإمدادات بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.

وحول معبر (كرم أبو سالم) قال دوجاريك إنه لا يزال “مفتوحا من حيث المبدأ” ولكن التحدي يكمن في وصول وكالات الإغاثة إلى المنطقة بسبب القتال المستمر.

وذكر أن عشر شاحنات محملة بالمساعدات دخلت غزة عبر معبر (كرم أبو سالم) يوم الجمعة بينما غادرت 16 شاحنة الرصيف يوم السبت ولكن 11 شاحنة منها لم تصل إلى المستودع حيث أوقفتها الحشود على طول الطريق لما وصفه ب”التوزيع الذاتي”.

وأوضح المتحدث الأممي أن حقيقة عدم وصول هذه الشاحنات إلى المستودع تؤكد الحاجة إلى إيصال المساعدات بشكل مستمر وإيقاف إطلاق النار.