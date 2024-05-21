سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي القادسية بمناسبة الفوز في المباراة النهائية لكأس سموه 2023 – 2024

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى الشيخ خالد فهد الأحمد الصباح رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي القادسية لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي (2023 – 2024) والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 بين فريقي نادي القادسية الرياضي ونادي السالمية الرياضي.

مشيدا سموه رعاه الله بالأداء المتميز للفريقين وبما اتصفا به من تنافس شريف خلال المباراة راجيا سموه للجميع كل التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات على الصعيدين الإقليمي والدولي.