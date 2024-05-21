الإمارات توجه 5 طائرات مساعدات لدعم المتضررين من الفيضانات بكينيا

الإمارات توجه 5 طائرات مساعدات لدعم المتضررين من الفيضانات بكينيا

21 مايو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

وجهت الإمارات 5 طائرات تحمل على متنها 200 طن من المساعدات الإغاثية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كينيا مؤخرا. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الثلاثاء إن شحنات المساعدات تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، قد وجه بتخصيص 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كينيا، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح الآلاف من السكان.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات: يأتي إرسال المساعدات إلى كينيا تنفيذا لتوجيهات رئيس الإمارات، بحشد الجهود وتقديم الدعم الإنساني اللازم والفعال في مواجهة آثار الفيضانات التي ضربت البلاد.

وأشار إلى أنه تم إرسال خمس طائرات من المساعدات الإماراتية والتي شملت العديد من المتطلبات الأساسية اللازمة من المواد الغذائية والطبية، والتي تأتي ضمن العلاقات الوطيدة بين البلدين، وفي إطار التضامن مع كينيا والوقوف إلى جانبها للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات. وأكد أن دولة الإمارات ستستمر في توفير الدعم الإنساني اللازم وبرامج التعافي المبكر من آثار الفيضانات التي ضربت كينيا.

المصدر
وكالات
الوسوم
21 مايو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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