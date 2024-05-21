البرتغالي كريستيانو رونالدو

أوروبا 2024: كريستيانو رونالدو في تشكيلة البرتغال للمرة الـ11 في بطولة كبرى

21 مايو، 2024
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تقدّم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم الشهر المقبل، ليخوض ابن التاسعة والثلاثين بطولته الـ11 الكبرى مع بلاده، بعد استدعاء المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس 26 لاعباً الثلاثاء.

وبعد عشرين سنة من أوّل بطولة كبرى له في كأس أوروبا 2004 على أرضه وثماني سنوات على تتويجه باللقب القاري عام 2016، يستعد أفضل لاعب في العالم خمس مرات والمحترف راهناً مع النصر السعودي، لخوض بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي في عدد المباريات الدولية (2016) والأهداف الدولية (128).

المصدر
أ ف ب
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21 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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