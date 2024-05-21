الإعلام: حريصون على مواكبة المنظومة الإعلامية الخليجية التطور التكنولوجي

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بمنظومة عملها الإعلامية لتتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي وتواكبه.

وشدد محيسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماع وكلاء وزارات الإعلام التحضيري للاجتماع ال27 لوزراء الإعلام في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقطر على مسؤولية العاملين في هذا القطاع الحيوي بتطويره وإبراز الصور الحضارية لدول المجلس.

وأشار وكيل وزارة الاعلام في هذا الصدد الى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس للارتقاء بمنظومة الإعلام وإيصال الرسالة الإعلامية وتعزيز المسيرة الإعلامية الخليجية المشتركة.

وأعرب عن ترحيب دولة الكويت الدائم بتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والتكامل مع دول المجلس في المجالات الإعلامية كافة مشيرا إلى استعداد وزارة الإعلام لاستضافة الاجتماع الخليجي المقبل وتوفير كل ما من شأنه تعزيز المسيرة الإعلامية الخليجية الموحدة.

وفيما يتعلق بأعمال الاجتماع التحضيري قال محيسن إنه تمت مناقشة مواضيع مهمة عدة من أبرزها وضع خطة إعلامية توعوية متضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والمحفاظة على الهوية الخليجية إضافة الى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنتاج البرامج المشتركة والتعاون الإعلامي المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات وتوحيد الخطاب الإعلامي.

وعقد وكلاء وزارات الإعلام بدول المجلس الاجتماع التحضيري للاجتماع ال(27) لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ عبدالعزيز بن ثاني ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي.