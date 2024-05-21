بورصة الكويت: ملتزمون بعرض الفرص الاستثمارية لاستقطاب المستثمرين العالميين

أكدت رئيس قطاع الأسواق في شركة (بورصة الكويت) نورة العبدالكريم التزام الشركة بعرض الفرص الاستثمارية في السوق وشركاته المدرجة لاستقطاب اهتمام المستثمرين حول العالم من خلال الأيام المؤسسية بالتعاون مع البنوك الاستثمارية العالمية في العواصم المالية.

وأضافت العبدالكريم في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة تنظيم (بورصة الكويت) يومها المؤسسي الـ12 في لندن بالتعاون مع مجموعة (جيفريز) المالية أن الوصول إلى رأس المال العالمي يعد أمرا ضروريا للنمو المستدام للسوق.

وأكدت أن بورصة الكويت ستواصل استكشاف الفرص التي من شأنها تعزيز سيولة وشفافية السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية.

من جهته قال المدير المالي لشركة بورصة الكويت نعيم آزاد الدين وفق البيان إن تشكل الأيام المؤسسية جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة إذ “تمنحنا فرصة لتسليط الضوء على أدائنا ونتائجنا المالية وعرض تقاريرنا للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية”.

رئيس قطاع الشئون المالية في بورصة الكويت نعيم آزاد الدين

وأضاف آزاد الدين أن “مشاركتنا تمثل فرصة لاستعراض مسيرتنا كشركة رائدة في المنطقة أمام المجتمع الاستثماري الدولي كوننا قصة نجاح لمشاريع الخصخصة في الكويت ومن أبرز قصص النجاح لتخصيص البورصات في الشرق الأوسط”.

وشارك في اليوم المؤسسي ست شركات مدرجة في بورصة الكويت مع شركات عالمية هي (بورصة الكويت) وبنك الخليج وبنك الكويت الوطني و(المباني) و(طيران الجزيرة) و(هيومن سوفت).

واستعرضت الشركات أداءها المالي وأداء الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية أمام المحللين الماليين للجهات العالمية وتسليط الضوء على استراتيجيات أعمال الشركات الكويتية وتوقعاتها.

وتقوم (بورصة الكويت) بعرض الفرص الاستثمارية في سوق المال الكويتي وشركاته المدرجة والتي تستقطب اهتمام المستثمرين حول العالم من خلال الأيام المؤسسية المقامة بالتعاون مع البنوك الاستثمارية العالمية في أبرز العواصم المالية.