وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

الأردن: على الجميع احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية

21 مايو، 2024
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن على الجميع مواجهة العدالة واحترام ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، أن “المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتأخذ العدالة مجراها وعلى الجميع أن يحترم قراراتها”.

وشدد الوزير الأردني على أن القانون وجد من أجل أن يطبق ولا أحد فوق القانون.

وقال الصفدي إن “الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن أي رسالة ترسلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة”.

وأشار الوزير إلى أن “الأردن سيستمر بإيصال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية ولن تثنينا الهجمات الإرهابية للمتطرفين الإسرائيليين”.

المصدر
وكالات
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21 مايو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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