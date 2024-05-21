سمو أمير البلاد يستقبل فريق منطاد الإمارات بمناسبة زيارتهم للبلاد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم (فريق منطاد الإمارات) وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.

هذا وقد أدلى رئيس فريق منطاد الامارات الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري بتصريح صحفي عقب اللقاء حيث قال “تشرفنا بلقاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكان لقاء أبويا تم خلاله تداول إنجازات منطاد الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ومشاركاته العالمية والدولية”.

وأضاف المنصوري أن سمو أمير البلاد أوصاهم خلال اللقاء بالاهتمام بالثروة الإنسانية لدول مجلس التعاون كافة ولما يدعو دول المجلس من قيادات وشعوب إلى مد جسور التواصل والتسامح بينهم وتسخير كل إمكانيات الشباب الخليجي والكوادر الوطنية في التعريف بانتمائهم لقيادتهم وانتمائهم لأوطانهم من خلال نقل رؤية الإنجازات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 45 عاما.

وأوضح أنه تم تدشين (منطاد مجلس التعاون الخليجي) الذي سيحلق في القمة الخليجية الـ45 التي ستستضيفها دولة الكويت في ديسمبر المقبل إضافة لاستضافتها بطولة كأس الخليج لكرة القدم في ذات الشهر والتي سيتم فيها إطلاق المنطاد متوجا بأعلام دول الخليج العربية.

وذكر المنصوري أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أوصاهم كذلك بأن يحلق هذا المنطاد فوق جميع البلدان الخليجية في إطار مبادرة (خليج واحد وشعب واحد).

وأشار إلى الحرص على تحقيق رؤية قادة دول الخليج بأن نكون شعبا واحدا نقف إلى جانب قادتنا صفا بصف لتحقيق ما حققه الآباء مؤكدا الاستمرار في تسخير كل الإمكانيات والمتطلبات للشباب لانجاز هذا العمل تقديرا لقادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.