الهولندية جينين بلاسخارت

تعيين الهولندية جينين بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان

20 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين تعيين جينين بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان وذلك بعد أن تكمل – خلال الشهر الحالي – ولايتها بصفتها ممثلة خاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وتخلف بلاسخارت (هولندا) في المنصب جوانا فرونيتكا (بولندا) التي أعرب الأمين العام عن الامتنان لها على التزامها وقيادتها للمكتب.

وتشغل بلاسخارت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة (يونامي) منذ عام 2018 علاوة على أنها تملك خبرة تزيد عن 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط.

وكانت بلاسخارت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017) بالإضافة إلى أنها كانت عضوا في مجلس النواب الهولندي (2010 – 2012) وعضوا في البرلمان الأوروبي (2004 – 2010).

كما عملت بلاسخارت أيضا في المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.

المصدر
وكالات
الوسوم
20 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

حداد رسمي وتنكيس أعلام في دمشق حزناً على رئيسي … وتوزيع حلوى في إدلب

20 مايو، 2024

ملك السعودية وولي عهده يعزيان بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

20 مايو، 2024

أمين مجلس التعاون يعرب عن تعازيه لحكومة وشعب إيران بوفاة الرئيس الإيراني

20 مايو، 2024

لبنان يعلن الحداد الوطني 3 أيام على وفاة رئيس إيران

20 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى