تعيين الهولندية جينين بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين تعيين جينين بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان وذلك بعد أن تكمل – خلال الشهر الحالي – ولايتها بصفتها ممثلة خاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وتخلف بلاسخارت (هولندا) في المنصب جوانا فرونيتكا (بولندا) التي أعرب الأمين العام عن الامتنان لها على التزامها وقيادتها للمكتب.

وتشغل بلاسخارت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة (يونامي) منذ عام 2018 علاوة على أنها تملك خبرة تزيد عن 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط.

وكانت بلاسخارت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017) بالإضافة إلى أنها كانت عضوا في مجلس النواب الهولندي (2010 – 2012) وعضوا في البرلمان الأوروبي (2004 – 2010).

كما عملت بلاسخارت أيضا في المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.