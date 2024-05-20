وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا والوزير المكلف بالشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري

وزير الخارجية الكويتي يجرى اتصالا بالوزير المكلف بالشؤون الخارجية في إيران للتعزية بوفاة الرئيس الإيراني

20 مايو، 2024
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أجرى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا بالوزير المكلف بالشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري أعرب خلاله عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي ولأسرة وزير الخارجية الفقيد الدكتور حسين أمير عبداللهيان ولأسر الضحايا وللشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهم إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع عدد من المسؤولين داعيا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

المصدر
وزارة الخارجية
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20 مايو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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