بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.96 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.96 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 96ر14 نقطة ليبلغ مستوى 19ر7178 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر296 مليون سهم عبر 14091 صفقة نقدية بقيمة 2ر52 مليون دينار (نحو 2ر159 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 93ر9 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5972 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 6ر189 مليون سهم عبر 8826 صفقة نقدية بقيمة 14ر19 مليون دينار (نحو 3ر58 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر17 نقطة ليبلغ مستوى 60ر7844 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 5265 صفقة بقيمة 10ر33 مليون دينار (نحو 101 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 86ر10 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5811 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 9ر98 مليون سهم عبر 4331 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار (نحو 7ر31 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(وثاق) و(إنوفست) و(الامتياز) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (فيوتشر كيد) و(يونيكاب) و(الأنظمة) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.