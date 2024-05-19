ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي العلاقات الإستراتيجية

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد السعودي سوليفان في مدينة الظهران حيث جرى استعراض بعض الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية لا سيما المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين ناقشا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن والتي قارب العمل على الانتهاء منها إلى جانب ما يتم العمل عليه في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا كذلك الأوضاع في قطاع غزة مؤكدان ضرورة وقف الحرب فيها وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إليه.