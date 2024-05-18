مراكز اقتراع الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي 2024 تغلق أبوابها تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان الفائزين بمقعدي الدائرتين السادسة والتاسعة

أغلقت في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي (2024) التي جرت في الدائرتين السادسة والتاسعة وتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين اثنين.

وبعد انتهاء فترة الاقتراع التي بدأت في الثامنة صباحا في 194 لجنة احتضنتها 26 مدرسة تم تخصيصها لهذا الغرض تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتيجة وتسمية الفائزين بعضوية المجلس في فصله الـ13.

وتنافس في الدائرة الانتخابية السادسة 10 مرشحين للحصول على أصوات ناخبيها البالغ نحو 79754 فيما تنافس في الدائرة التاسعة 8 مرشحين على أصوات 135683 ناخبا وناخبة.

وشهدت عملية الاقتراع التي استمرت لـ12 ساعة جولات تفقدية لعدد من المسؤولين للوقوف على سيرها بدأها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي.

كما قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بجولة تفقدية على مقار انتخابية رافقه خلالها الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح والوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء يوسف الخده والمدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري والمدير العام للعمليات المركزية العميد عبدالله العتيقي وعدد من القيادات الأمنية.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي في تصريح صحفي إن الإدارة وفرت 26 عيادة طبية وتسع سيارات إسعاف لمواكبة عملية الاقتراع.

وقالت الهيئة العامة للشباب في وقت سابق إن نحو 45 من متطوعيها بذلوا جهودا مميزة من أجل مساعدة الناخبين في مراكز الاقتراع بإشراف من الإدارة العامة للدفاع المدني.

وقال مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة وليد الأنصاري في تصريح صحفي إن هذه المبادرة تأتي ترجمة للتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة الداخلية لإنجاح العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع مشيدا بجهود الشباب على هذه المشاركة المجتمعية اللافتة.

وجاءت هذه الانتخابات إثر إعلان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي خلو مقعدي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.