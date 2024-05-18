رئيس الأركان العامة يؤكد حرص القيادة الحكيمة على متابعة شؤون القوات المسلحة ومدى جاهزيتها

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين حرص القيادة الحكيمة على متابعة شؤون وأوضاع رجال القوات المسلحة والتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئاسة الاركان العامة اليوم السبت عقب زيارة الفريق المزين إلى لواء (التحرير الآلي/6) التي استهلت بتقديم شرح مفصل عن أهم الواجبات وطبيعة المهام التي يقوم بتنفيذها.

وقال الفريق المزين إن رجال القوات المسلحة هم دروع الوطن وأول من يلبي نداء الواجب في الدفاع عن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه داعيا منتسبي القوة البرية لمواصلة البذل والعطاء لخدمة هذا البلد المعطاء.

وقام رئيس الأركان خلال الزيارة بجولة داخل اللواء شملت كتيبة المشاة والإمداد ومبنى المشبهات وميدان الرماية وورشة الصيانة تخللها تقديم عروض للآليات المدرعة وعربات القيادة وأسلحة المشاة.

وكان في استقباله مساعد آمر القوة البرية اللواء الركن جابر جابر ومساعد آمر لواء (التحرير الآلي /6) العميد الركن عبدالله سليمان وعدد من ضباط اللواء.

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين خلال الاستماع إلى شرح مفصل من أحد الضباط رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين مع كبار ضباط الجيش