“زين” احتفت بروّاد أعمال المُستقبل في مُسابقة “إنجاز” السنوية

أعلنت زين عن تكريمها للطلبة والطالبات الفائزين بجائزة “أفضل مُنتج مُبتكر” عن فئتي المدارس الثانوية والجامعات، وذلك على هامش حفل ختام مُسابقة “برنامج الشركة” لعام 2024 التي تدعمها زين سنوياً بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت بهدف تمكين الجيل القادم من روّاد الأعمال الكويتيين.

وشهد الحفل الذي استضافه المركز الثقافي بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية حضور المدير التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت ليلى هلال المطيري، ومدير الاستدامة المؤسسية في زين الكويت لولوة العصفور، ومسؤولي الرعاة والداعمين والشركاء، حيث قامت زين بتكريم الفريقَين الفائزَين بجائزة “أفضل مُنتج مُبتكر”، وهم فريق RHYTHMi عن فئة الجامعات، وفريق Solution Seekers عن فئة المدارس الثانوية.

أتت مُشاركة زين تحت مظلّة شراكتها الاستراتيجية المُمتدة مع جمعية إنجاز الكويت المُمتدة لـ 19 عاماً منذ تأسيس الجمعية في العام 2005، والتي قدّمت خلالها الشركة دعمها ومساندتها لمُختلف المُبادرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية التي تُنظّمها إنجاز للاستثمار في طاقات وإبداعات الشباب الكويتي، وتمكينهم من السعي وراء طموحاتهم وتحقيق أحلامهم في عالم ريادة الأعمال، وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم للنجاح في سوق العمل.

وانضم المدير التنفيذي للحلول الرقمية في مجموعة زين علي دشتي إلى لجنة التحكيم المكوّنة من مجموعة من روّاد الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، الذين استمعوا إلى العروض النهائية التي قدّمها الطلبة والطالبات، وتم بعدها إجراء عملية التقييم واختيار الفرق الفائزة في كل فئة اعتماداً على مجموعة من المعايير.

تكريم الفائزات عن فئة المدارس الثانوية

وتهدف مُسابقة “برنامج الشركة” السنوية إلى تمكين طلبة المرحلتين الجامعية والثانوية من التدرّب على تأسيس وإدارة شركاتهم الناشئة الخاصة بهم، ويقوم مُتطوعون من ذوي الخبرة والكفاءة من مُختلف مؤسسات القطاع الخاص الكويتي بتدريب الطلبة المُشاركين على المهارات الأساسية في عالم الأعمال طوال فترة المسابقة.

وتشمل المهارات التي تدرّب عليها المشاركون تطوير وترجمة فكرة المشروع إلى أرض الواقع، وإجراء دراسات الجدوى، وبيع الأسهم، وإدارة الفرق والموارد البشرية، وإنشاء خطط العمل، وإنتاج وبيع الخدمات والمنتجات، وغيرها من الأساسيات.

وتسعى زين من خلال شراكتها الاستراتيجية مع إنجاز إلى تثقيف ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه وفق معايير عالمية، وذلك عبر مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار العام، ومنها مسابقة “برنامج الشركة”، حيث تسعى باستمرار لتوفير البيئة المُحفّزة لطاقات وإبداعات الشباب في الكويت.

وتعتبر إنجاز الكويت جمعية غير حكومية وغير ربحية تهدف إلى تطوير الشباب في الكويت للعمل بنجاح ضمن إطار الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال دورات تدريبية متعلقة بإدارة الأعمال وتحديداً في مجالات الريادة، والجاهزية للعمل والمعرفة المالية، وهي عضو في المؤسسة العالمية جونيور أتشيفمنت، وقامت حتى الآن بتدريب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من أكثر من 200 مدرسة وجامعة من القطاعين العام والخاص عبر أكثر من 7000 متطوع.