الداخلية: ضبط شخصين بتهمة تزوير في محررات رسمية وبيع اذونات عمل وتأشيرات مزورة مقابل مبالغ مالية

الداخلية: ضبط شخصين بتهمة تزوير في محررات رسمية وبيع اذونات عمل وتأشيرات مزورة مقابل مبالغ مالية

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للحد من انتشار الجريمة وحفظ الأمن وضبط الخارجين على القانون ومحاربة الفساد، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاقامة من ضبط شخصين بتهمة تزوير في محررات رسمية وبيع اذونات عمل وتأشيرات مزورة مقابل مبالغ مالية.

وتم العثور على الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير وأختام وأدوات تعاطي وعملات أجنبية مزورة، وجاري احالتهما الى جهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.