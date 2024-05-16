تركيا تدعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية للإقدام على هذه الخطوة

تركيا تدعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية للإقدام على هذه الخطوة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية إلى الإقدام على هذه الخطوة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اردوغان مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي كوباخيدزه الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأكد الرئيس التركي أنه يجب على العالم بأسره دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته مبينا أنه “يجب على الإنسانية جمعاء أن تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته دبلوماسيا وقانونيا لا سيما أن هذا الشعب دفع في سبيل نيل حريته ثمنا باهظا”.

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وجورجيا قال أردوغان “نواصل عملنا لضمان عودة خط سكة الحديد باكو ـ تبليسي ـ قارص إلى العمل بطاقته الكاملة مجددا”.

وأضاف “ركزنا خلال محادثاتنا على خطوات من شأنها أن تجعل كفاحنا أكثر فعالية ضد التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة” مشددا على دعم تركيا القوي لسلامة أراضي جورجيا وسيادتها واستقرارها وازدهارها.

كما أكد استمرار دعم تركيا للجهود التي تبذلها جورجيا من أجل تحقيق التكامل مع المؤسسات الأوروبية الأطلسية.

وتابع أنه “في العام الماضي بلغ حجم التجارة بيننا 3 مليارات دولار وحددنا مبلغ 5 مليارات دولار هدفا جديدا نعتقد أن الإمكانات التي لدينا ستوصلنا إلى هذا الرقم في وقت قصير”.

وتطرق إلى الهجوم المسلح الذي تعرض له رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أمس الأربعاء قائلا “سنواصل الوقوف ضد أي عمل يستهدف السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا”.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الجورجي إن تركيا تعد من الشركاء الاستراتيجيين لبلاده في المنطقة مشددا على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لاسيما أنها تتناول مشاريع مختلفة تربط البلدين وشعبيهما.

وأعرب كوباخيدزه عن امتنانه لدعم تركيا وحدة الأراضي الجورجية وسيادتها.