ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية شكر إلى ملك البحرين

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة هذا نصها:

“حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين الشقيقة

تحية طيبة.. وبعد ،،،

يطيب لي والوفد المرافق ونحن نغادر مملكة البحرين الشقيقة بعد حضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه)، أن نعرب لجلالتكم عن أعمق مشاعر الشكر والامتنان؛ لما حظينا به من حفاوة بالغة وكرم ضيافة.

وأود أن أشيد ببالغ التقدير بجهود مملكة البحرين الشقيقة الكبيرة وترتيباتها المتميزة وإعدادها الدقيق لاستضافة وتنظيم أعمال هذه القمة في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا العربية والعالم بأسره، داعيا الله تعالى أن يوفق مساعي دولنا العربية الهادفة إلى تعزيز الوحدة والتعاون والدفع بهما نحو آفاق أوسع وأشمل لمواجهة التحديات، وتلبية تطلعات قادتها وشعوبها الشقيقة وتحقيق أهدافها المنشودة في مستقبل أكثر أمانا وازدهارا.

ويسرني أن أغتنم هذه المناسبة؛ لأبعث إلى جلالتكم أطيب التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا المولى (عز وجل) أن يحفظكم ويوفقكم لمواصلة قيادة بلدكم الشقيق على دروب الخير والرفعة والازدهار.

مع أطيب التمنيات،،،.”