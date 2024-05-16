ممثل سمو أمير البلاد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق

ممثل سمو أمير البلاد يلتقي الرئيس العراقي على هامش مؤتمر القمة العربية بالمنامة

16 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عصر اليوم أخاه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق وذلك على هامش مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لممثل سموه رعاه الله.

الوسوم
16 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية شكر إلى ملك البحرين

16 مايو، 2024

ممثل سمو أمير البلاد يغادر البحرين بعد ترؤسه وفد دولة الكويت في مؤتمر القمة العربية بالمنامة

16 مايو، 2024

إعلان البحرين يبارك لصاحب السمو أمير البلاد تولي مقاليد الحكم

16 مايو، 2024

ممثل سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني على هامش مؤتمر القمة العربية بالمنامة

16 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى