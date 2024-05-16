ممثل سمو أمير البلاد يلتقي الرئيس العراقي على هامش مؤتمر القمة العربية بالمنامة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عصر اليوم أخاه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق وذلك على هامش مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لممثل سموه رعاه الله.