وكيل وزارة الداخلية: التعامل بحزم مع اي مظاهر تعكر صفو الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الخميس على التعامل الفوري والحازم مع اي مظاهر من شأنها تعكر صفو الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتي السادسة والتاسعة والمقرر إجراؤها يوم 18 من الشهر الجاري “والتصدي لأي محاولة خروج عن القانون وتكثيف الإجراءات الأمنية قبل وبعد انتهاء الانتخابات”.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان وكيل وزارة الداخلية شدد خلال ترؤسه اجتماعا مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين للاطلاع على جاهزية أعضاء قوة الشرطة للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي على ضرورة توفير كافة الخدمات الأمنية والمرورية.

وقال أن تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح هي تقديم كافة التسهيلات التي تمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي.

كما استعرض الفريق النواف مع الحضور الخطط الأمنية المرورية والتنظيمية التي سيتم تطبيقها يوم الاقتراع والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحفظ الأمن والنظام وتأمين المقار الانتخابية.