الأرصاد الجوية: طقس نهاية الاسبوع حار نهارا ومعتدل ليلا

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس ان الطقس خلال عطلة نهاية الاسبوع مائل للحرارة الى حار نهارا ومعتدل ليلا.

واضاف القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبه وحارة نسبيا يؤدي إلى هطول امطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة مثيرة للغبار ثم يضعف تدريجيا حيث يسمح بتقدم مرتفع جوي حار ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

واوضح ان الطقس المتوقع اليوم مائل للحرارة نهارا وغائم جزئيا ورطب نسبيا والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات (12- 50) كيلو متر في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار.

واضاف ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم ما بين (34–36) درجة مئوية اما حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا (2-6) قدم.

وافاد ان الطقس ليلا معتدل وغائم جزئيا ورطب نسبيا والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات (12- 45) كيلو متر في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وقال ان درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ليلا (27 – 29) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا (2- 6) قدم.

وافاد بأن الطقس نهار الجمعة حار والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (08- 35) كيلو متر في الساعة ساعة اما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (36 –38) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج (1-5) قدم.

واضاف ان الطقس مساء الجمعة معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا (10 – 40) كيلو متر في الساعة اما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة (27 -29) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا (2-6) قدم.

واوضح ان حالة الجو نهار السبت حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات (10- 40) كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (38 –40) درجة مئوية اما حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا (2-6) قدم.

واضاف ان الطقس مساء السبت معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (08 – 30) كيلو متر في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة (27 -29) درجة مئوية اما حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج (2-4) قدم.