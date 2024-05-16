وزيرة الشؤون والشباب: دور مهم وجهود كبيرة ومشاركة فاعلة للمرأة الكويتية في شتى المجالات

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس إن للمرأة الكويتية دورا مهما ومشاركة فاعلة في المجتمع وجهودا كبيرة في شتى المجالات.

وذكرت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس بمناسبة يوم المرأة الكويتية الذي يوافق 16 مايو من كل عام – تاريخ حصولها على حقوقها السياسية ترشحا وانتخابا العام 2005 – إن هذا اليوم يمثل موعدا تاريخيا للمرأة الكويتية ويجسد شعورا بالفخر والاعتزاز كلما حلت هذه المناسبة الأثيرة.

وأضافت أن المرأة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن فقد حصلت على حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب بمبادرة سامية من أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – طيب ثراه – وبموافقة ودعم مجلس الأمة تقديرا لأهمية دور المرأة في المجتمع وجهودها الكبيرة في مجال التنمية وعطائها اللا محدود والبطولي أثناء فترة الغزو الغاشم على الكويت.

ورأت الوزيرة الحويلة أن المرأة الكويتية تطمح إلى استكمال مسيرتها الناجحة وتكثيف جهودها العلمية والعملية لتحقيق التنمية المستدامة هذا إلى جانب أعبائها المنزلية “كأم وربة منزل وقائدة لدفة الأعباء المنزلية تلك المسؤوليات الجسام.. فهي المدرسة التي يتعلم فيها الأولاد ويتلقون منها العلم والمعرفة”.

وأشادت بنجاح المرأة في شتى المناصب القيادية التي تبوأتها “فهي الوزيرة والوكيلة والسفيرة ومديرة الجامعة والنائبة والقاضية إذ حققت في كل هذه المناصب نجاحات عظيمة تحسب ضمن مسيرتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ما أفرز إبداعات وتميزا في شتى الميادين”.

وأوضحت أن فتح المجال أكثر أمام المرأة الكويتية وتحديدا لذوات الكفاءات منهن سيعمل بالتأكيد على تحقيق مكاسب كبيرة تسهم في نهضة الكويت وازدهارها كما أن نبذ التمييز بين الرجل والمرأة من شأنه إحداث نقلة نوعية في مراحل التنمية في البلاد وزيادة معدلاتها.

واستذكرت الدور البطولي الذي قامت به نساء الكويت إبان فترة الغزو البغيض على الكويت والتي قدمن فيها أرواحهن فداء للوطن وضربن أروع الأمثلة في التضحية والفداء وسجلت أسماؤهن بأحرف من ذهب في سجل التاريخ.

وأعربت الوزيرة الحويلة عن اعتزازها بمنح القيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – المرأة الثقة الكاملة منوهة بدورها في المجتمع ومشاركتها الفعالة وتقلدها العديد من المناصب القيادية والإشرافية في البلاد.