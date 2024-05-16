بلدية الكويت

البلدية: 1107 شكاوي تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة خلال شهر أبريل الماضي

16 مايو، 2024
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كشفت بلدية الكويت عن تلقى قسم الطوارئ الخط الساخن ” 139 ” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة ” 24727732 ” واتساب الشكاوى 1107 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر ابريل الماضي تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل وسكن عزاب ورمي دفان ووجود أنقاض وسقوط أشجار وعواميد ومخلفات وتجمع كثبان رملية ومياه امطار وشكاوي عن حيوانات و باعة جائلين وممارسة حرفة متجولة ومركبات مهملة وتزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية المختلفة.

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن “139 ” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها الى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات ، وتم تلقى 219 شكوى تتعلق بمحافظة الأحمدي ، 194 شكوى لمحافظة الجهراء ، 193 شكوى لمبارك الكبير إلى جانب تلقي 179 شكوى تتعلق بمحافظة الفروانية ، 162 شكوى لمحافظة حولي فضلا عن تلقي 160 شكوى لمحافظة العاصمة.

وأضافت بأن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقات، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك الأليات والمعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.

المصدر
بلدية الكويت
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16 مايو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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