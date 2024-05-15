واشنطن: “مئات الأطنان” من المساعدات جاهزة لنقلها إلى ميناء غزة العائم

أعلن مسؤولون أميركيون الأربعاء أن مئات الأطنان من المساعدات جاهزة لإرسالها إلى غزة مع بدء تشغيل الميناء العائم “في الأيام المقبلة”، فيما تمارس واشنطن ضغوطا لإعادة فتح معبر رفح.

وأوضح المسؤولون الأميركيون المعنيون بمشروع الميناء في لقاء صحافي أنه سيتم فحص وتحميل المساعدات الإنسانية في قبرص قبل تفريغها في غزة.

وقال براد كوبر نائب رئيس القيادة المركزية الأميركية التي تنشط في الشرق الأوسط “لدينا اليوم مئات الأطنان من المساعدات الجاهزة للتسليم وآلاف الأطنان من المساعدات قيد الإعداد”.

وحذّر كوبر من أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع هجمات على الميناء، قائلا إنها تأخذ أمن أفراد الجيش والعاملين في المجال الإنساني “على محمل الجد”.

وأضاف “هذه مهمة إنسانية بحتة وأي هجوم على العاملين فيها – هذه المهمة – هجوم على المساعدات المقدمة لشعب غزة”.

والميناء العائم الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن في آذار/مارس وتم بناؤه بتكلفة لا تقل عن 320 مليون دولار، يندرج في إطار الجهود الاستثنائية للالتفاف على القيود التي يفرضها الاحتلال، حليف الولايات المتحدة الوثيق.

وتقول الأمم المتحدة إن جميع سكان غزة تقريبا، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، مشردون ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يلوح خطر المجاعة في الأفق.

وأغلق معبر رفح الرئيسي بين غزة ومصر بعد أن سيطر الاحتلال عليه في ظل تأكيده المضي في شنّ هجوم على مدينة رفح في تحد للتحذيرات الأميركية من تداعياته على المدنيين.

وقال دان دياكهاوس من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح معبر رفح.

وأضاف “الحاجات في غزة هائلة لدرجة أننا لا نستطيع تحمل توقف أي معابر عن العمل”.

وتابع دياكهاوس “نضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى نوع من الترتيبات التي يمكن أن تفتح معبر رفح على الفور وتؤدي إلى تدفق المساعدات من مصر”.