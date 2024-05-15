بنك بوبيان يوفر فرصاً وظيفية لحديثي التخرج بجامعة AUM

أختتم بنك بوبيان رعايته ومشاركته في المعرض الوظيفي والذي عُقد مؤخراً في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية الرائدة في مختلف القطاعات، ضمن جهوده المتواصلة للاستثمار في رأس المال البشري.

وشهد جناح بوبيان في المعرض إقبالاً كبيراً من المشاركين، حيث قام موظفو مجموعة الموارد البشرية في البنك بتعريف المشاركين بطبيعة بيئة العمل في بوبيان وأيضاً الرد على جميع الاستفسارات المطروحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دوراً كبيراً ومحورياً في تنمية الاقتصاد الكويتي.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني تعليقاً على مشاركة البنك في المعرض الوظيفي “سعداء بتواجدنا المستمر في أحدى الفعاليات البارزة لتوظيف كوادرنا البشرية الشابة وذلك تأكيداً لخطوات بوبيان الراسخة تجاه استراتيجية انتقاء وجذب أفضل الكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج ومنحها المزيد من الفرص نحو الابداع والابتكار وتوفير مناخ عمل مناسب لتطويرها تمهيداً لبدء حياتهم المهنية وصولاً بهم لتولي أعلى المناصب القيادية.

وأضاف أن بوبيان يحرص على التواجد الفعال والمشاركة في مثل هذه المعارض الوظيفية التي تُعد فرصة مهمة للشباب الخريجين للاطلاع والتعرف على سوق العمل وأهم المسارات الوظيفية، ومنصة تجمع بين المؤسسات والكوادر البشرية في مكان واحد لتُسهم في تعزيز عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم المستقبلية.

وأضاف أن بوبيان دائماً ما يجدد التزامه تجاه دعم المواهب الوطنية ورعايتها بشكل كبير لتحقيق النمو في مسارهم الشخصي والمهني من خلال اعتماد أحدث الوسائل والأدوات التدريبية التي تهدف إلى تغيير المفهوم التقليدي لتدريب وتطوير الموارد البشرية بما يواكب التطورات التي يشهدها العصر الحالي ويساعد في بناء القدرات الذاتية وزيادة خبرات الكوادر البشرية في البنك.

اكتشاف واستقطاب أفضل الكفاءات

من جانبه قال مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل مشاركة بوبيان في المعرض يأتي تعزيزاً لركائز الاستدامة الهادفة نحو دعم الكوادر الوطنية وفق معايير علمية تقود مسيرة التطور ورفع مستوى الأداء، لتحقيق رؤية وتطلعات العمل المصرفي في بوبيان على المدى البعيد.

وأكد العجيل على استمرار مشاركة بوبيان في المزيد من المعارض الوظيفية خلال الفترة المقبلة لاكتشاف المزيد من المواهب الوطنية واستقطاب أفضل الكفاءات لاسيما الطلبة، إيماناً منا بأنهم مستقبل الكويت والمحرك الرئيسي في تنمية الاقتصاد الكويتي.