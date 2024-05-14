وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ33 بالمنامة

14 مايو، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد حسين وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ33.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة واستعراض بنود الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.

المصدر
كونا
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14 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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