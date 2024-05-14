وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ33 في المنامة

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 33 وذلك في مدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة.

وتناول الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال القمة والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة القادة في القمة العربية التي تحمل عنوان (قمة البحرين) وفي مقدمة تلك الملفات مستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها والتطورات الأمنية الراهنة في السودان.

وقد سلم وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي ترأست بلاده القمة السابقة الرئاسة لوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني.