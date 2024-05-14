بيوت الاستثمارية القابضة تعتزم طرح 30% من أسهمها في البورصة

أفادت وكالة «رويترز» بأن مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة»، لخدمات الموارد البشرية والعقارات، تخطِّط لإدراج 30% من أسهمها في بورصة الكويت.

وقالت الوكالة إن سعر طرح أسهم الشركة النهائي سيتم تحديده خلال فترة بناء سجل الأوامر المقررة من 19 إلى 23 مايو الحالي، إذ من المتوقع أن يتم طرح أسهم الشركة لأول مرة في بورصة الكويت الشهر المقبل.

وقالت المجموعة في بيان إن الإدراج 30 % من أسهم «بيوت الاستثمارية القابضة» يشكِّل خطوة باتجاه تنويع قاعدة المساهمين، وتعزيز حوكمة الشركات وتوسيع شبكة الشركة ورؤيتها بين المساهمين الرئيسيين.

وأشارت رويترز إلى أنه تم تعيين شركة «الاستثمارات الوطنية» المجموعة المالية «هيرميس» للتنسيق المشترك لعملية إدراج 30% من أسهم «بيوت الاستثمارية القابضة».

وتأسست شركة «بيوت الاستثمارية القابضة» في العام 1991 وتقدم خدمات الموارد البشرية وتدير مشاريع عقارية، تشمل صفقات البناء والتشغيل ونقل ملكية، وصفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشمل عملاء الشركة مقاولون للجيش الأمريكي في الكويت، وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عبد الرحمن الخنه إن الشركة تمكنت من تحقيق مكانة رائدة ليس فقط في السوق الكويتية بل في المنطقة، «لنكون أكبر مزود للدعم اللوجستي للحكومة الأمريكية والعديد من الشركات الرائدة في العالم».

وأضاف: «كلنا فخر ونحن نرى نجاح مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، من خلال الشركتين التابعتين لنا، شركة بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، ونحن معروفون كشريك مهم لعملائنا الذين يضعون ثقتهم في أعمالنا ويعتمدون على خدماتنا».

وأكد الخنه أنه من خلال هذا الطرح، فإن مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تسعى إلى تعزيز مكانتها في هذا القطاع وتوسيع نطاق خدماتها في جميع أنحاء الخليج، ليكون نجاح أعمالها في الكويت مثالًا يحتذى به في تقديم الخدمات للحكومة الأمريكية ومقاوليها الرئيسيين في مواقع أخرى في المنطقة.