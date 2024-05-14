سمو أمير البلاد على رأس مودعي سلطان عمان الشقيقة لدى مغادرته الكويت بعد زيارة دولة

سمو أمير البلاد على رأس مودعي سلطان عمان الشقيقة لدى مغادرته الكويت بعد زيارة دولة

غادر البلاد ظهر اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق لجلالته بعد زيارة دولة.

وكان على رأس مودعي جلالته على أرض المطار أخوه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما كان في وداع جلالته معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشرف المرافقة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.