بلدية الكويت: إنذار ملاك خيام المناسبات المؤقتة “قاعات الأفراح” ومنحهم أسبوعا لإزالتها

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء إنذار ملاك خيام المناسبات المؤقتة (قاعات الأفراح) ومنحهم مهلة أسبوع لإزالتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم البلدية ومدير إدارة العلاقات العامة محمد المطيري في تصريح صحفي إن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين لإزالة خيام المناسبات طبقا لأحكام القانون.

وأوضح المطيري أن ملاك خيام قاعات الأفراح مطالبون بإزالة الخيام وإعادة الأرض المقامة عليها إلى طبيعتها ليتسنى للبلدية تنظيمها حسب اللائحة الجديدة.

ودعا ملاك خيام قاعات الأفراح المقامة على أراضي الدولة إلى سرعة إزالتها قبل انقضاء مهلة الإنذار مؤكدا أن الفرق الرقابية لن تتوانى في تنفيذ عملية الإزالة بعد انقضاء مهلة الإنذار.