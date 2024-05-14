مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: فرص لهطول أمطار متفرقة ابتداء من ظهر غد حتى مساء الخميس

14 مايو، 2024
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية فرصا مهيأة لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ابتداء من ظهر يوم غد الأربعاء وحتى مساء بعد غد الخميس.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط للرياح الشمالية إلى شمالية شرقية مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا المناطق المكشوفة مع ارتفاع الأمواج البحرية.

وأوضح القراوي أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض ضعيف في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية.

وذكر أن المنخفض الجوي من المتوقع أن ينحسر في وقت متأخر من مساء الخميس ليسمح بتقدم امتداد مرتفع جوي ليبدأ الاستقرار في الأحوال الجوية وتتلاشى السحب وفرص الأمطار تدريجيا ويكون الطقس بوجه عام حارا نهارا ومعتدلا ليلا.

المصدر
كونا
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14 مايو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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