رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من نائب رئيس دولة الإمارات لتهنئته بتعيينه في منصبه

تلقى معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا صباح اليوم من أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء متمنيا له كل التوفيق والسداد ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

هذا وقد عبر معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لسموه على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.