من الزيارة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان يزور متحف قصر السلام

14 مايو، 2024
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قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لجلالته صباح اليوم بزيارة إلى متحف قصر السلام.

ورافق جلالته خلال الزيارة رئيس بعثة الشرف المرافقة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وكان في استقبال جلالته معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

هذا وقد قام جلالته بجولة في أرجاء قصر السلام حيث اطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ وحضارة دولة الكويت والقاعات الرئيسية المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف الحضارات التي سكنت الكويت.

بعدها تفضل جلالته بالتوقيع على سجل الشرف.

من الزيارة
من الزيارة
من الزيارة
المصدر
كونا
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14 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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