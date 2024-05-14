النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونظيره الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة

النائب الأول لرئيس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره الإماراتي لتهنئته بثقة القيادة السياسية

14 مايو، 2024
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تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان هنأه فيه بتوليه حقيبة وزارة الداخلية ونيله ثقة القيادة السياسية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الفريق الشيخ سيف بن زايد تمنى للشيخ فهد اليوسف تحقيق المزيد من العطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه أعرب الشيخ فهد اليوسف عن جزيل شكره وعظيم امتنانه للشيخ سيف بن زايد متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة وطنه ومثمنا التعاون الأمني والعلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين.

المصدر
كونا
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14 مايو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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