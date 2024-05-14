التربية: 249 ألف طالب في المتوسطة والـ10 والـ11 يبدأون غدا اختبارات نهاية العام الدراسي

التربية: 249 ألف طالب في المتوسطة والـ10 والـ11 يبدأون غدا اختبارات نهاية العام الدراسي

قالت الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية حصة المطوع إن نحو 249 ألف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي سيبدأون غدا الأربعاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

وأضافت المطوع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن عدد الطلبة بالمرحلة المتوسطة يبلغ نحو 163 ألفا و255 طالبا وطالبة وفي الصف العاشر 44 ألفا و561 طالبا وطالبة والصف الحادي عشر نحو 41 ألفا هم 13 ألفا و22 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي و28 ألفا و414 بالقسم العلمي.

وأكدت جاهزية وزارة التربية بمرافقها كافة لاستقبال الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تهيئة الظروف الملائمة والبيئة المناسبة لتأديتهم اختباراتهم وسط أجواء تعزز الراحة والطمأنينة في نفوسهم.

وذكرت أن الوزارة أطلقت حملة توعية تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للطلبة خلال فترة أدائهم الاختبارات مع الحرص الكامل على تسهيل وتيسير عملية الاختبارات عبر الرد على استفسارات الطلبة من معلمي المواد الأساسية.

وعن المناهج وأسئلة الاختبارات أفادت بأن الوزارة حريصة على أن تراعي أسئلة الاختبارات كل المستويات التعليمية للمتعلم بغية إكسابهم مهارات علمية وعملية وفق الخطط الدراسية وتتم مراجعتها من التواجيه وبالتعاون مع قطاع البحوث والمناهج.

وشددت المطوع على أهمية مكافحة أي ظواهر سلبية خلال فترة الاختبارات منها ظاهرة الغش لافتة إلى أن ذلك يعتبر تزييفا لنتائج التقويم مما يضعف فاعلية النظام التعليمي ويعوق أهدافه.

وبينت أن مجابهة ظاهرة الغش مسؤولية جميع مؤسسات الدولة باعتبارها أمنا وطنيا فالتعليم الحقيقي هو الأداة الفاعلة لبناء الكوادر البشرية المؤهلة للدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدما إلى الأمام.

وقالت المطوع إن وزارة التريبة عقدت عددا من الاجتماعات مع قياديي وزارات الصحة والإعلام والداخلية والتجارة والصناعة لوضع آلية لمحاربة الغش وأي إعلانات لبيع أجهزة تساعد على الغش علاوة على تطبيق اللوائح على كل من يخالف ذلك.

ودعت الطلاب والطالبات إلى بذل الجهد في المذاكرة والعلم والمعرفة ليسهموا في بناء مسيرة وطنهم كما دعتهم إلى الالتزام بالنظم واللوائح داخل قاعات الاختبارات والاستماع لتوجيهات المعلمين في لجان الامتحانات.